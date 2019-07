«Gravi irregolarità» â€‹Trenino delle paperelle: multa e sequestro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - I vigili urbani hanno posto sotto sequestro il trenino delle paperelle, un’attrazione che rappresenta, ormai da anni, una realtà storica per le vie del centro di San Benedetto.Il provvedimento, che ha di fatto fermato il mezzo a bordo del quale salgono quotidianamente numerosi bambini, è arrivato al termine di una operazione di controllo delle attrazioni ludiche stagionali dislocate sul suolo pubblico comunale. «La Polizia municipale - fanno sapere dal Comune - ha proceduto al sequestro di una delle attrazioni che insistono sul territorio comunale con contestuale pesante sanzione amministrativa elevata a carico del titolare per gravi irregolarità riscontrate». Ovviamente il trenino tornerà operativo nel momento in cui le irregolarità contestate saranno messe in regola oppure nel caso di eventuale ricorso dovesse essere stralciato il verbale elevato dagli agenti della polizia locale.