Le grandi pulizie di primavera sono al via: la spiaggia sarà pronta entro il 15 maggio

SAN BENEDETTO - Domenica 15 maggio. Per quella data, tutta la spiaggia sambenedettese dovrebbe essere tirata a lucido; pronta per una nuova, intensa, stagione balneare. Quest’informazione è contenuta in un atto municipale che dà avvio alle consuete operazioni di ripulitura dell’arenile.

Operazioni il cui inizio era previsto proprio per ieri, anche se il meteo non ottimale potrebbe aver complicato le primissime fasi del make-up. In ogni modo, nello specifico, tale pacchetto comprende vari interventi: pulizia della sabbia con asportazione dei rifiuti, complessiva sistemazione dell’arenile, rastrellamento meccanizzato, risagomature delle foci di canali e torrenti. Gli addetti ai lavori della PicenAmbiente procederanno dalla prima concessione Sud in direzione Nord.



Proprio ieri, dal Comune è partito un avviso per ricordare a tutti gli interessati alcuni importanti aspetti legati a tale intervento: «E’ fatto obbligo ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo delle imbarcazioni poste in sosta nelle aree destinate all’alaggio, nel periodo di pulizia delle spiagge, di rimuovere i propri natanti e scafi, comprese le piccole imbarcazioni, pattini, mosconi e simili, windsurf, jole, canoe, sandolini, materiali annessi e loro accessori, per tutto il tempo necessario a consentire ai mezzi autorizzati la pulizia e la sistemazione dell’arenile e della spiaggia di riferimento».

Così viene scritto nel documento firmato da Pietro D’Angeli: dirigente del settore Gestione del Territorio. Da ieri, inoltre, sono tornati in vigore alcuni divieti che regolano la vita on the beach. Importante, lo stop alle passeggiate dei cani sulla spiaggia. Tra le ore 13 e le 16, c’è poi l’obbligo non utilizzare apparecchi sonori: radio e altri strumenti di diffusione musicale. Limiti (contenuti nel “Regolamento sull’utilizzazione del litorale marittimo del Comune per finalità turistiche e ricreative”) validi per tutta la stagione balneare, esattamente fino al prossimo 31 ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA