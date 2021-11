Gran Pavese edizione 2021 made in Usa: cinque i riconoscimenti. Ecco chi sarà premiato

SAN BENEDETTO - Sarà un Gran Pavese Rossoblù internazionale quello che verrà consegnato il prossimo 8 dicembre visto che ben due designati su cinque arriveranno dall’America. La cerimonia quest’anno tornerà in municipio, dopo che lo scorso anno si era svolta in piazza Bice Piacentini al Paese alto, mentre questa volta si terrà nella sala consiliare del Comune.



Ad arrivare dall’America sarà Piernicola Cocchiaro patron di Scultura Viva che da decenni vive in California e solitamente torna in Italia solo a giugno proprio in occasione del simposio che vede realizzare sculture al Molo sud dal 1996. Altro premiato che raggiungerà la Riviera in volo è il chirurgo di fama mondiale Floriano Marchetti specializzato nella chirurgia del colon retto e che ha all’attivo decine di pubblicazioni, anche per lui un ritorno a San Benedetto dove ha mantenuto i contatti con gli amici e i familiari. Rimanendo nel campo medico l’altro professionista a cui andrà il riconoscimento è la dottoressa Mariella Marcheggiani, oggi in pensione, ma che è stata responsabile del dipartimento di salute mentale presso il Madonna del Soccorso e attualmente ancora opera nel volontariato e nell’associazionismo.

Altro nome è quello di Giuseppe Carucci per molti anni custode del faro e che con la sua opera e professionalità si è occupato di uno dei simboli della città di San Benedetto. Infine il dj Gianni Schiuma all’anagrafe Gianni D’Angelo animatore delle serate all’Atlantide e fondatore del Why not, esponente della movida sambenedettese, che ieri e oggi è salito sul palco di Motappone co il suo spettacolo Monologo di un vecchio deejay. Nomi che hanno spiazzato visto che solo tre di loro erano stati indicati dalla commissione composta dai consiglieri e dagli ex sindaci, nella quale erano stati proposti il direttore amministrativo dell’AV5 Massimo Esposito, Carlo Giudici più che come titolare del Caffè Soriano per i suoi trascorsi da sottufficiale dei Paracadutisti, lo storico fioraio Carlo Luzi, il fotografo Giuseppe De Caro e la studentessa Angelica Quinzi già alfiere del lavoro.



Proposte che erano state messe sul tavolo ma l’ultima parola l’ha avuta il sindaco Antonio Spazzafumo che ha scelto la cinquina da premiare in occasione del rinnovo del voto all’Immacolata.

