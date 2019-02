Ritrovata l'auto rubata utilizzata dai ladri per i furti nelle abitazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Dopo aver tentato un furto a Pagliare del Tronto, i ladri si sono allontanati a bordo di una Golf bianca, inseguiti dallo stesso proprietario dell’appartamento visitato dagli ignoti ladri. Dopo un lungo inseguimento l’autovettura era bloccata sulla costa ascolana da una Volante della Polizia di Stato da cui, ponendo in essere delle spericolate manovre e mettendo in pericolo il regolare svolgimento del traffico veicolare, riusciva ad allontanarsi facedo perdere le proprie tracce.I fuggitivi, probabilmente consci di essere ormai braccati dalla Polizia di Stato, hanno abbandonato l’auto ricercata in una via secondaria di Porto d’Ascoli, probabilmente per riprenderla una volta calmatesi le acque. I poliziotti sono riusciti a scoprire l’auto al cui interno sono stati rinvenuti arnesi da scasso: mole elettriche, taglia sbarre metalliche, grimaldelli, leve e piedi di porco. Inoltre venivano rinvenute quattro radioline radiocollegate utilizzate dagli appartenenti della banda criminale per le comunicazioni sui luoghi dei furti, cosa che fa intuire l’esistenza di un gruppo specializzato nei furti in appartamento. La provenienza dell’auto sequestrata, rubata a Roma, lascia intendere che le persone ricercate provengano dal Lazio e siano in zona in trasferta per la commissione di furti in appartamento.