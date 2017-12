Tanti tifosi all'addio a Lu Doce "Sta festeggiando in paradiso la vittoria della Samb"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Chiesa di San Benedetto “martire gremita di folla per l'addio a Giuseppe Di Nicola soprannominato Lu Doce (il dolce) anima della tifoseria della Samb. La funzione funebre è stata celebrata da don Stefano Iacono da sempre tifosissimo dei colori rossoblù. "Ho chiesto al Signore di farmi sapere se Peppe lassù stesse bene. La sua risposta è stata la bella vittoria della Samb” ha detto il sacerdote .“Sono convinto – che, com’è arrivato lassù, Peppe ha iniziato a chiedere a tutti di aiutare la Samb e sono altrettanto sicuro che sta facendo festa per la rotonda vittoria di ieri sulla Fermana”. Don Stefano ha chiesto due applausi durante la predica, uno per Giuseppe e l’altro per gli amici ultras, lodandoli per il modo in cui gli sono stati vicini nelle ultime difficilissime settimane.