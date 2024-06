SAN BENEDETTO Lo scorso 22 maggio la polizia di San Benedetto del Tronto ha arrestato due cittadini tunisini di 28 e 23 anni, entrambi irregolari sul territorio italiano. I giorni precedenti l’arresto, i due giovani avevano allestito una costante attività di spaccio di eroina a favore di tossicodipendenti della riviera.

L'indagine

Già dalle prime ore della mattina si riscontrava un anomalo movimento nei pressi della loro abitazione. Il potenziale acquirente, un 40enne locale, era in possesso di due dosi di eroina appena ricevute. Subito dopo veniva eseguita una perquisizione della casa e dell’area circostante: nel corso delle operazioni sono stati scoperti 10 grammi di eroina suddivisi in dosi già tagliate e confezionate per essere smerciate, un bilancino elettronico, buste in cellophane utilizzate per il confezionamento e sostanza da taglio, e la somma in contanti di quasi 7.000 euro tanto da poter legittimamente concludere che in loco era stata allestita una vera e propria centrale di spaccio di eroina.