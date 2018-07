Giovane turista stroncata da un infarto mentre esce dall'hotel

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Una giovane donna di ventinove anni, ospite di un albergo di via dei Mille a Porto d’Ascoli, è morta ieri mattina stroncata da un infarto mentre stava uscendo dall’albergo dove era ospite. Si tratta di Moana Norambuena, una giovane residente in Svizzera che aveva trascorso la notte in Riviera per un breve soggiorno.La donna, intorno alle 11.30 di ieri mattina, stava portando fuori le valigIe insieme al suo compagno quando è improvvisamente stramazzata al suolo. È stato subito dato l’allarme. In attesa dell’arrivo del 118 (sul posto è arrivato l’equipaggio che aveva appena finito il tragico intervento in spiaggia alla concessione 53) è stato il personale dell’albergo a tentare di aiutare la ragazza. Quando i soccorritori sono arrivati si sono resi conto che la situazione era però compromessa. Pochi minuti dopo, malgrado i tentativi di rianimazione, è arrivato il decesso della ragazza.