Paura in centro, cade dal balcone e si schianta al suolo. Soccorso un giovane di 24 anni: è gravissimo

SAN BENEDETTO - Paura e apprensione questa mattina in piazza Matteotti in centro per le sorti di un giovane di 24 anni caduto dal balcone.

L'allarme è scattato intorno alle 10.40. Il ragazzo è precipitato da una palazzina che si trova sul lato meridionale della piazza. Sono subito stati chiamati i soccorsi. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118, la polizia locale e i carabinieri.

Immediata la richiesta di soccorso anche all'eliambulanza che in pochi minuti ha raggiunto la piazzola che si trova in via Sgattoni, di fronte all’Istituto Tecnico Commerciale Capriotti, ma un improvviso peggioramento delle sue situazioni ha reso impossibile il trasferimento con il velivolo. Il ragazzo è stato quindi trasportato al Madonna del Soccorso per un intervento d’urgenza.

