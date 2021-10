Un giardino intitolato a Madre Teresa di Calcutta: un imprenditore albanese paga i lavori. Ecco la zona interessata

SAN BENEDETO - Nuovo monumento e nuova toponomastica in città, per celebrare Madre Teresa di Calcutta. Su impulso della comunità albanese, l’amministrazione comunale ha avviato l’iter per l’intitolazione alla religiosa di un’area verde in zona viale dello Sport. Lì, a spese di un imprenditore locale di origini albanesi, verrà eretta una statua in onore della celebre suora dei poveri, morta nel 1997 e proclamata santa nel 2016 da Papa Francesco.





Ma procediamo con ordine: ad inizio settembre, in municipio è stata protocollata una richiesta formale dell’Associazione Albanesi di San Benedetto del Tronto, firmata dal rappresentante Vasil Nushi. Poi integrata da un ulteriore documento, la richiesta metteva per iscritto un desiderio da tempo inseguito dagli albanesi-sambenedettesi. Ossia quello di onorare tangibilmente il ricordo della Madre d’orini albanesi, le cui attività benefiche sono note a livello planetario, tanto che le valsero il Nobel per la pace nel 1979. Una delle ultime riunioni di giunta ha dato l’ok alla procedura, individuando l’area verde che verrà dedicata a Madre Teresa in un punto all’incrocio tra viale dello Sport e via Togliatti, zona Marina di Sotto.



Ora si deve attendere l’autorizzazione da parte della prefettura «che sarà espressa - puntualizzano dal Comune - su parere della deputazione di Storia Patria per le Marche e della Soprintendenza regionale per i beni architettonici e per il paesaggio». Non appena l’iter sarà concluso, quello spazio assumerà formalmente il nome di “Giardino Santa Madre Teresa di Calcutta”. Come accennato all’inizio, l’intitolazione dell’area verde verrà suggellata dalla posa di un nuovo monumento. Una statua della santa che, secondo le informazioni provenienti dalla comunità albanese, verrà realizzata grazie ad una donazione dell’imprenditore Kastriot Shkreta: titolare dell’impresa di pulizie “Il Rapido”.



Va ricordato come, nel corso degli ultimi 5 anni, l’attuale amministrazione abbia apportato diverse novità sul fronte della toponomastica stradale. Qualche esempio? Sono state chiamate via “del Ponte rotto” e via “delle Retare” due strade parallele che collegano via Manara con via Madonna della Pietà, immediatamente ad Ovest del tracciato autostradale A14. Molto sentita è poi stata l’intitolazione del nuovo giardino sul mare, in zona Albula, alla canzone dialettale “Nuttate de Lune”. Poco lontano, in zona Faro, la via di congiunzione tra viale Marinai d’Italia e via Temistocle Pasqualini è stata intitolata al musicista Attilio Bruni.



Volando verso il porto: viene chiamata “via dei Trabaccolari” la strada di congiunzione tra via Bragadin e via Manin. Giusto all’inizio del 2021, infine, è stato denominato “via Donne di Mare” il tratto stradale adiacente al lato sud della capitaneria di porto, che consente l’accesso alla banchina di riva Madonna di San Giovanni.

