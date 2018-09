Iniezioni con gel miracoloso non guarisce le pazienti Condannato un medico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Un medico, G. D. L., di Latina è stato condannato a dieci mesi di reclusione, pena sospesa, 500 euro di multa e al pagamento delle spese processuali. Inoltre il giudice ha disposto l’interdizione dell’esercizio della professione medica per dieci mesi. Lo stesso medico dovrà risarcire i danni provocati alla parte civile da liquidarsi in separata sede e a 1.800 euro di spese di giudizio. Il giudice per le udienze preliminari lo aveva rinviato a giudizio, per il reato di favoreggiamento assieme a una segretaria, un paramedico e al rappresentante legale di una clinica con sede a Caserta. Il medico, in una clinica privata di San Benedetto eseguiva ai pazienti filtrazioni di gel piastrinico ma non avrebbe rispettato le norme che regolano la pratica di tale intervento ortopedico che deve essere eseguito in una struttura con determinati requisiti. Le pazienti invece di migliorare peggioravano.