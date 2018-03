Quasi 3000 atleti di corsa A San Benedetto i campionati di mezza maratona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - San Benedetto è candidata a ospitare i campionati italiani di mezza maratona del 2019 e ha ottime possibilità di vincere la concorrenza di altre località della nazione. L’annuncio è stato dato dal presidente dell’Atletica Avis San Benedetto Domenico Piunti pochi istanti prima che la ventesima edizione della Mezza Maratona dei Fiori prendesse il via questa mattina. 2800 atleti al nastro di partenza in una tiepida mattinata di sole che ha contribuito a mostrare un’immagine ancora più accattivante della città delle palme. Alla fine ha vinto il super favorito Kurgat Gideon Kiplagat (Atletica Virtus Cr Lucca) in 1h05’36”, anche se il keniano, accreditato di un personale di 1h02’ non è riuscito a battere il record della gara sambenedettese. Alle sue spalle il pugliese Dario Santoro (Caivano Runners), campione italiano di Maratona nel 2016, che ha chiuso in 1h06’56”, ben lontano dal vincitore che ha scavato un vero e proprio solco tra sé e i più diretti inseguitori. Terzo, e primo dei marchigiani, Doriano Bussolotto (Atletica Potenza Picena e testimonial della New Balance) che ha tagliato il traguardo in 1h10’34”.