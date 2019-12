Dalla galleria si staccano e cadono in strada pezzi di cemento: chiusa la Bretella

SAN BENEDETTO - I vigili del fuoco hanno predisposto la chiusura della bretella di Santa Lucia a causa di pezzi di cemento caduti dal tunnel Ragnola. La galleria che rappresenta il cuore della strada che collega l’area dello svincolo della sopraelevata alla zona della chiesetta storica di Santa Lucia è infatti stata dichiarata inagibile e impraticabile e quindi interdetta al traffico.

LEGGI ANCHE:

Macerata, cadono calcinacci dal ponte sulle auto in transito: allarme sulla Superstrada

Pesaro, cadono calcinacci dal ponte strada chiusa e lavori a settembre

I problemi sono iniziati in serata quando sono giunte le prime segnalazioni dei pezzi di cemento distaccati dalle pareti del tunnel. La parte maggiormente interessata è quella occidentale dove i vigili del fuoco supportati dagli agenti della polizia locale reperibili, si sono subito messi all’opera per evitare ulteriori cedimenti. I vigili urbani hanno poi mantenuto chiusa tutta la strada per l’intera nottata e, ieri mattina, sono ripartiti i sopralluoghi. Sul posto sono tornati sia i vigili urbani, che hanno presidiato tutta la strada, che i pompieri per effettuare verifiche alla luce del giorno. Sono così arrivate le conferme di quanto visto la sera precedente, cioè la necessità di intervenire per mettere in sicurezza il collegamento. È stato il comandante della polizia locale Giuseppe Coccia che, ieri, ha firmato l’ordinanza di interdizione dell’intero tratto di strada a qualsiasi tipo di traffico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA