Va a fare il bagno al largo e il ladro lo deruba del portafoglio e di altri oggetti personali

SAN BENEDETTO - Un bagnante è stato derubato dello zainetto contenente il portafoglio con duecento euro in contanti, le chiavi dell'automobile, il bancomat e altri oggetti personale a San Benedetto del Tronto. Il furto è avvenuto in prossimità del porto in un tratto non rilasciato a concessione.

Un tuffo in mare, furto lampo

La vittima si è tuffata in mare per godersi un po' di refrigerio ma appena finito il bagno ha scoperto il furto. Il ladro però sarebbe stato visto scappare da alcuni testimoni. I carabinieri di San Benedetto sono fiduciosi di poyterlo individuare e presto denunciare.