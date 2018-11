Ladri golosi in azione Smurata la cassaforte del ristorante Papillon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Non è escluso che i ladri possano essersi fatti chiudere dentro il locale. Perché ieri mattina, quando i carabinieri sono arrivati al ristorante Papillon di Porto d’Ascoli, hanno trovato il varco dal quale i malviventi sono usciti ma non quello dal quale possano essere entrati. Quello che è certo è che una banda di malviventi ha colpito nel bar ristorante di via Nazario Sauro, nella zona di Ragnola, riuscendo ad aprire la cassaforte e a prelevare oltre diecimila euro, un orologio di marca e non si sono nemmeno fatti scrupolo di portarsi via il libretto dei risparmi della figlioletta del titolare dell’attività. A scoprire l’accaduto è stata una dipendente che, poco prima delle quattro del mattino, ha raggiunto il locale per avviare il forno della pasticceria. La donna ha visto la porta dell’ufficio del titolare aperta e, insospettita, è entrata e si è trovata di fronte alla devastazione dei ladri che per aprire il blindato hanno messo a soqquadro l’intera stanza. Avrebbero infatti prima provato a smurare la cassaforte poi, non riuscendo in questa operazione, hanno operato con qualche attrezzo o con qualche macchinario per aprirla. Alla fine sono riusciti a sventrarla.