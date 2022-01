Ladri distratti non si accorgono di una busta contenente molto denaro lasciata sul tavolo della cucina

SAN BENEDETTO - I ladri hanno svaligiato un appartamento di via Bissolati, nella zona di via Mare a Porto d’Ascoli a San Benedetto del Tronto. I malviventi sono riusciti a penetrare nell'appartamento entrando da un'entrata posteriore forzando una porta finestra. Una volta all'interno dell'abitazione hanno messo a soqquadro le stanze alla ricerca di denaro e oggetti preziosi che sono riusciti a trovare ma non di grandissimo valore. Nella fretta di portare a termine il colpo non si sono invece accorti che sul tavolo della cucina c'era una busta contenente numerose banconote,

