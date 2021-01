Alla gelateria La Voglia Di il ladro seriale e acrobata ha colpito a Capodanno

SAN BENEDETTO - Un Capodanno da dimenticare per la gelataria La Voglia Di a San Benedetto. Il noto locale di via Voltattorni, infatti, è stato visitato dal ladro seriale che nei giorni scorsi si è accanito anche nell'ortofrutta Cappella a Porto d'Ascxoli e nella vicina pasticceria Mimosa. Medesimo è stato d'altra parte il modo di agire dell'uomo che ripreso dalle telecamere di sorveglianza, si è introdotto nel locale spaccando la vetrina a circa di metri di altezza.

Una volta dentro ha subito puntato il regsistratore di cassa dove erano stati lasicati, per fortuna, soltanto 150 euro. Ma si è accontentato della cifra senza così devastare il resto dell'esercizio pubblico. Poi, per la stessa strada se ne è andato, ignorando che all'interno erano presenti le chiavi con le quali avrebbe potuto aprire la vetrina e dileguarsi. Dell'effrazione si è accorto la mattina di Capodanno il titolare Ennio Cannella che ha immediatemente avvisato la polizia. Oltre alla pattuglia è intervenuta anche una squadra della Scientifica che ha provveduto a rilevare le impronte digitali.

Ora tutti gli elemnti sono al vaglio degli inquirenti che hanno riconosciuto la firma del ladro solitario che in questi giorni sta terrorizzando la città. Sono in corso accertamenti anche per risalire anche all'identità del ladro che è stato immortalato dalle telecamere e ha agito, praticamente indisturbato, durante le ore di lockdown. «Sono dispiaciuto - dice Cannella - non certo per la cifra sottratta quanto perché in un momento di difficoltà come questo, all'inizio dell'anno, sembra un brutto presagio».

