Furti e spaccate in quattro negozi: i ladri immortalati dalle spycam

SAN BENEDETTO - Quattro colpi andati a segno, uno fallito ma tante tracce lasciate dietro di sé. Una banda di ladri, tre o forse quattro persone, ha seminato il caos nella notte tra mercoledì e giovedì a Porto d'Ascoli rubando all'interno di quattro attività tra via Ticino, via Esino e via Mare e cercando di compiere un quinto furto in un supermercato di via Frau senza però riuscire ad entrare nel negozio. Tutto è iniziato intorno all’una del mattino in via Ticino, nella sede del Centro Sportivo Eleonora, dove i malviventi sono penetrati rompendo un lucchetto, raggiunto l’area con i distributori di bevande e snack e, dopo aver forzato lo sportello, si sono rifocillati. Poi è stato il momento di Mondo gomme: rubato l’incasso della giornata precedente. E’ scattato l’allarme.Mentre le persone arrivavano al parco Eleonora i malviventi si erano spostati in via Mare. Con un piccone hanno mandato in frantumi le vetrine di due negozi. Da “The More” da dove hanno asportato il registratore di cassa poi si sono concentrati sulla profumeria Crystal, distante una ventina di metri, dove hanno messo in pratica lo stesso copione, rubando registratore di cassa e profumi. Quindi si sono dileguati abbandonando i cassetti dei registratori di cassa in spiaggia, nei pressi della rotonda di Porto d’Ascoli. I ladri hanno però commesso molti errori e i carabinieri, ieri mattina, hanno acquisito immagini (dove qualcuno sarebbe anche riconoscibile) e impronte digitali.