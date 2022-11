SAN BENEDETTO - Tornano i colpi nelle auto in sosta in largo Vittime del Terrorismo alle porte della Sentina e, come già accaduto in precedenza, a subirne le conseguenze sono i surfisti. Lo denuncia Ercole Quondamatteo, surfista e rappresentante del gruppo territoriale “Surfamily” che spiega come nel giro di pochi giorni si siano già registrati tre colpi.

«Rompono uno dei due finestrini anteriori - afferma - e prendono tutto quello che trovano. E se non riescono a reperire nulla da portare via si innervosiscono e fanno dispetti. Alla fine il reale problema sono i danni che fanno alle auto». Una situazione che si era già verificata in passato. In quel parcheggio i surfisti lasciano le auto per poi andare ad affrontare le onde della zona Sentina.