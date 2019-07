Il furgone frigorifero prende fuoco, il conducente riesce a saltare fuori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Intervento dei vigili del fuoco, all’ingresso del molo Nord del porto di San Benedetto, per un furgone che ha preso fuoco mentre era in transito. Le fiamme sarebbero nate nella parte anteriore del mezzo propagandosi poi anche alla zona della cabina e del piccolo cassone alle spalle. L’episodio è accaduto in via Dandolo, lungo la strada che collega l’area del Museo del Mare e viale Colombo con la parte peschereccia del porto. Il veicolo procedeva in direzione Ovest. Chi era, in quel momento nel furgone, un mezzo tipo “Fiorino” con una cella frigorifera allestita nel cassone, è riuscito ad accostare e ad allontanarsi in tempo chiamando i soccorsi. Sul posto una squadra dei pompieri della caserma di San Benedetto che ha riportato la situazione alla normalità. Il fuoco ha però pesantemente danneggiato il veicolo dal quale, nelle fasi centrali dell’intervento, uscivano fiamme ed una fitta coltre di fumo nero che i pompieri hanno saputo affrontare e neutralizzare con esperienza e perizia.