A fuoco i freni di un treno merci alla stazione ferroviaria, intervengono i pompieri

ASCOLI - I vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti alle ore14:30 circa per un incendio che ha coinvolto un treno merci che trasportava furgoni in direzione nord nei pressi della stazione ferroviaria di San Benedetto del Tronto. L’incendio ha coinvolto i freni di uno dei carri che costituivano il treno il quale è stato prontamente circoscritto dalla squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di San Benedetto del Tronto. Non si registrano persone coinvolte dall’incendio.