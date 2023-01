Fumogeni al Riviera delle Palme: tre Daspo ai danni di tifosi della Samb. Sanzionati anche alcuni sostenitori del Termoli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Costa cara a tre tifosi della Sambenedettese l'accensione di alcuni fumogeni nel corso delle partite al Riviera delle Palme del campionato di Serie D Sambenedettese-Termoli e Sambenedettese Matese.

Le sanzioni

Nella prima circostanza due sostenitori della Samb sono stati sanzionati con un anno di Daspo per aver acceso fumogeni in alcuni momenti della gara. Nella circostanza, sono stati sanzionati anche tre tifosi del Termoli (per uno di loro, recidivo, è scattato il divieto di accedere alle manifestazioni sportive per 5 anni). Nel corso di Sambenedettese-Matese, invece, un supporter rossoblù è stato a sua volta sanzionato per cinque anni (Daspo) a causa della recidività.