Fuga di medici dall'ospedale, continua a salire la tensione: il Comitato torna sulle barricate

SAN BENEDETTO - A distanza di tre anni dal corteo che attraversò il centro della città per far sentire la propria voce e il proprio dissenso contro l’ospedale unico, ora il Comitato torna sulle barricate per denunciare le criticità del nosocomio locale. Intanto al Pronto soccorso ben tre medici sarebbero con le valigie in mano e la tensione sta crescendo.



L’appuntamento è fissato a venerdì dalle 16.30 alle 19.30 presso la sala consiliare del Comune dove si svolgerà l’evento dal titolo “Il Madonna del Soccorso, ieri, oggi, domani – Venti anni di verità nascoste”. «Alla luce dell’attuale disastrosa situazione in cui versa il nostro nosocomio- afferma il presidente del Comitato Salviamo il Madonna del Soccorso Nicola Baiocchi - si cercherà di fare piena luce sulle origini, che appaiono soprattutto di natura politica, di tale immeritata decadenza. Verrà presa in esame anche la questione dell’utenza abruzzese confinante con il nosocomio della Riviera: in particolare Martinsicuro, Alba Adriatica e Colonnella». Il pubblico non potrà superare le 80 unità e verrà richiesto il green Pass, di conseguenza l’evento verrà trasmesso in diretta da “La Nuova Riviera” sulla sua pagina Facebook per permettere a tutti gli interessati di seguirlo.



Una bomba ad orologeria quella che da giorni sta vedendo protagonista il Pronto soccorso soprattutto dopo l’ultimo provvedimento che ha messo in capo ai medici dell’emergenza i nuovi quattro posti letto di terapia semintensiva. Un ulteriore aggravio di lavoro in un reparto che già deve vedersela con i doppi percorsi, le file di utenti, l’osservazione temporanea dei pazienti, tutti fattori che aumenterebbero il rischio clinico tanto che non è esclusa un’azione legale da parte di alcuni medici a fronte dell’ultima decisione di gestire anche i letti in semi intensiva. A tutto questo si aggiunge la diaspora dei medici dal Pronto soccorso, e sarebbe già la seconda dopo che tre anni fa in diversi emigrarono presso i nosocomi abruzzesi e questa volta sarebbero almeno tre pronti ad andarsene. Rimane inoltre il nodo della risonanza magnetica, ferma ormai dallo scorso 20 ottobre, la cui riparazione costerebbe circa 200mila euro e un altro mese di stop. Tutto questo mentre sarebbe stata bocciata la soluzione di una risonanza mobile da sistemare nel piazzale dell’emergenza, come avvenne durante la direzione di Giuseppe Petrone.

Intanto si attende la convocazione del prossimo consiglio comunale, in programma prima delle festività natalizie, nel corso del quale si discuterà di sanità attraverso l’ordine del giorno del consigliere dei Verdi Paolo Canducci che parte dal ridimensionamento degli organici alla base di criticità come quella che si sta vivendo presso la Medicina d’urgenza, da qui la richiesta della convocazione urgente della conferenza dei sindaci di AV5 e un incontro con il presidente di Regione e l’assessore alla sanità rispettivamente Francesco Acquaroli e Filippo Saltamartini.

