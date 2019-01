Violento frontale tra due auto: tre feriti uno è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRA MARITTIMA - Incidente pochi minuti prima delle 18 di ieri sera sulla Valmenocchia a Cupra Marittima. L’impatto, tra una Ford Fiesta e una Fiat Punto, si è verificato una manciata di metri dal ponte dell’A14 che sovrasta la provinciale. I feriti sono tre, un trentatreenne di Montefiore, D.S. le sue iniziali, trasportato in codice rosso al pronto soccorso ed una coppia di coniugi in condizioni meno gravi. Il trentatreenne era alla guida della Fiat Punto ed ha riportato la frattura del polso, un trauma toracico, un trauma addominale e diverse contusioni. Non è in pericolo di vita ma è stato comunque portato d’urgenza al Madonna del Soccorso di San Benedetto dall’ambulanza della Potes inviata sul posto dal 118 insieme ai mezzi della Croce Verde di Montefiore. E sono stati propri i sanitari dell’associazione di volontariato montefiorana a soccorrere la coppia di coniugi che si trovava nell’abitacolo della Ford Fiesta.