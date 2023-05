SAN BENEDETTO - Non c’è stato niente da fare per Giulia Salvatori, 27enne nata a San Benedetto e residente ad Altidona. Ieri pomeriggio, poco dopo le 18.30, la sua auto si è scontrata con un camion ad un cambio di carreggiata per un cantiere e lei, 27 anni compiuti un paio di mesi fa, è morta ed è l’ennesima vittima in questo maledetto tratto di A14.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Frontale in A14 nel tratto con i lavori in corso, muore una 27enne di San Benedetto



Il cambio di carreggiata



Tutto è avvenuto all’altezza del cambio di carreggiata in vista del cantiere di ammodernamento del tunnel Croce di San Benedetto che si trova a poca distanza dal punto del tragico incidente che è andato in scena a ridosso del ponte che sovrasta via Manara e l’area del cimitero di San Benedetto. Spetta alla polizia stradale capire cosa sia accaduto effettivamente e per quale motivo i due mezzi siano entrati in collisione. La Società Autostrade, in un comunicato stampa diffuso subito dopo lo schianto, parla di «forte velocità» riferendosi all’auto condotta dalla vittima. Auto che, stando sempre alla ricostruzione fornita dalla società autostrade, avrebbe invaso l’altra corsia scontrandosi frontalmente con il camion che stava procedendo nella direzione opposta.



I soccorsi



Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Pescara Autostrade per l’Italia. Naturalmente i primi ad arrivare sono stati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 giunti con un’ambulanza, Purtroppo per la ventisettenne non c’è stato nulla da fare, il terribile impatto tra la sua auto e il camion l’ha uccisa praticamente sul colpo, mentre il camionista è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di San Benedetto. Il tratto di autostrada interessato dall’incidente, vale a dire quello compreso tra gli svingoli di San Benedetto e Grottammare, è stato chiuso e si sono registrati circa due chilometri di coda in direzione Nord. Il traffico è rimasto bloccato per il tempo necessario a rimuovere i mezzi e a trasportare il corpo senza vita della povera ragazza all’obitorio dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto.