SAN BENEDETTO - Tre giorni di chiusura della corsia est del lungomare e la Rotonda Giorgini cornice di esposizioni e appuntamenti musicali. Così si presenterà San Benedetto nel primo weekend di giugno che vedrà i cieli della Riviera tingersi con il tricolore delle Frecce dell’Aeronautica.



La riunione

APPROFONDIMENTI LA PAURA Il navigatore lo tradisce, si ferma a chiedere informazioni e un uomo lo insegue sparando: follia a San Severino L'EVENTO San Benedetto, arrivano le Frecce Tricolori hotel sold out in Riviera per il primo weekend di giugno. Attesi 300mila visitatori



L’ultima riunione di maggioranza, svoltasi venerdì sera alla presenza del segretario Claudio Salvi che si sta occupando della programmazione, ha visto al centro della discussione la manifestazione delle Frecce Tricolore che si svolgerà dal 2 al 4 giugno in Riviera. Nei giorni scorsi si era tenuto il tavolo tecnico con gli uffici comunali, la Protezione civile e la Polizia municipale che hanno stilato il piano sulla sicurezza consegnato all’Aero Club che a sua volta lo ha girato alla Prefettura che dovrà approvarlo.

Sotto il profilo tecnico le frecce partiranno da Pescara con la Pattuglia Acrobatica Nazionale e sempre dallo stesso aeroporto prenderà il volo il quindicesimo Stormo elicotteri per poi dare seguito allo spettacolo tricolore a San Benedetto intorno alle 15.30. La spiaggia, che farà riferimento alla manifestazione e dove sarà allestita la gradinata delle autorità, sarà l’arenile di fronte al campo Europa che consente di avere 2 chilometri di fronte mare libero. Sul fronte della viabilità durante la tre giorni si procederà alla chiusura del tratto est del lungomare mentre durante l’esibizione ci sarà un’interruzione di gran parte del traffico urbano soprattutto nella zona fronte mare. «Si tratta di un evento che non organizziamo direttamente noi, ma che quasi “subiamo” – ha spiegato il capogruppo Stefano Gaetani – quindi dovremo attenerci a regole e paletti ben precisi. Ora non ci resta che attendere il semaforo verde da parte del prefetto, per poi partire con la macchina organizzativa. La città deve essere pronta ad accogliere circa 300mila persone, quindi sarà una prova importante e tutto dovrà funzionare come un orologio».



Gli stand



Oltre allo spettacolo delle Frecce, infatti, ci saranno eventi distribuiti sulla città dai mercatini alle esposizioni passando per i concerti. Sono previsti stand dimostrativi sul volo, ma anche esposizioni dei prodotti tipici dei Comuni limitrofi. Inoltre ci sarà spazio per la musica e il 4 e 5 giugno alla Rotonda si svolgerà la data zero di un gruppo che propone musica da discoteca per intrattenere il pubblico.