SAN BENEDETTO - La città si prepara ad accogliere circa 300mila persone nel primo weekend di giugno e gli hotel sono già sold out. Ad attrarre tanta gente sarà lo spettacolo delle Frecce tricolori in programma il 4 giugno nei cieli sambenedettesi. Ieri mattina si è svolta in Comune la prima riunione organizzativa dell’evento.



Tanti i corpi e i settori coinvolti nello spettacolo delle Frecce tricolori a partire dal servizio turismo, cultura, la Protezione civile fino alla Polizia municipale. Un dispiegamento di mezzi e personale affinché tutto prosegua liscio nel primo fine settimana di giugno durante la manifestazione che farà da apripista alla stagione estiva. A organizzare l’evento infatti è l’Aeroclub ma l’aspetto della sicurezza e della logistica compete al Comune e alla Prefettura. Da qui la riunione di ieri che ha visto coinvolti tutti gli uffici municipali sotto il coordinamento dell’ingegner Luigi Balloni chiamato a stilare il piano di sicurezza che sarà poi consegnato all’Aeroclub per essere poi sottoposto alla Prefettura che procederà a convocare il tavolo con tutte le forze dell’ordine. Nel piano saranno inseriti tutti gli aspetti tecnici inerenti allo spettacolo a cominciare dalla presenza della Protezione civile regionale, dei sommozzatori, lo spiegamento di agenti della Polizia municipale e degli altri corpi, la lista delle strade che verranno chiuse per l’evacuazione, l’eliambulanza a disposizione, insomma tutte le indicazioni necessarie. Per quanto riguarda i costi il Comune ha stanziato 70mila euro ma non è escluso che in sede di rendicontazione una buona cifra sarà messa a disposizione dagli sponsor. «Gli alberghi per quel periodo hanno le camere già tutte prenotate – spiega il capogruppo Stefano Gaetani- sarà una manifestazione che richiamerà migliaia di persone in Riviera, non ci possiamo far trovare impreparati. E’ un impegno grande così come importante sarà il ritorno per l’intero territorio».



Come nell’edizione precedente la location di riferimento sarà la spiaggia libera davanti al Campo Europa, trattandosi dell’arenile più esteso che offre un raggio di azione di due chilometri. Ma quel giorno non ci saranno solo le Frecce infatti verranno allestiti eventi e appuntamenti che ruoteranno attorno a tale spettacolo. Viale Buozzi verrà trasformato in una galleria a cielo aperto dove saranno presenti decine di stand che proporranno prodotti tipici del territorio e delle località circostanti quindi i vini di Acquaviva assieme ai funghetti di Offida, solo per dirne alcuni. Un’esposizione delle eccellenze del territorio, sempre alla Rotonda ci sarà un simulatore di volo per curiosi e appassionati, ma anche gazebo della Croce Rossa e Croce Verde per illustrare le proprie attività. Sempre sotto il profilo commerciale, mentre nella precedente edizione furono presenti ambulanti provenienti da altre località, questa volta gli stand saranno di attività legate a San Benedetto e appartenenti alle varie associazioni di categoria quali Confesercenti, Confcommercio e Cidec. Inoltre ci sarà spazio per la musica e il 4 e 5 giugno alla Rotonda Giorgini si svolgerà la data zero di un gruppo che propone musica da discoteca per intrattenere il pubblico.