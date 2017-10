Imprenditore balneare muore a 59 anni Malore fatale mentre raccoglie le olive

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Era andato a Massignano per aiutare alcuni familiari nella raccolta delle olive. Ed è stato in campagna che il suo cuore si è fermato. Un malore fatale è costato la vita a Gianfranco Del Zompo, marittimo e imprenditore balneare sambenedettese, figlio di Francesco e Anita Del Zompo storici fondatori dello chalet La Tellina. Del Zompo, che tutti chiamavano Franco, 59 anni, era una delle anime dello stabilimento balneare portato avanti insieme alle sorelle Albertina e Anna.Da tempo aveva scelto di concentrarsi prevalentemente sull’attività di pescatore. Aveva una piccola imbarcazione da pesca nel porto di San Benedetto che raggiungeva di buon’ora, partendo dalla sua abitazione di via Piemonte, per andare a pesca. La sua era stata una vera e propria scelta di vita. I suoi amici ricordano che quando prese il diploma da ragioniere consegnò il “pezzo di carta” nelle mani della madre dicendole che il suo dovere lo aveva fatto ma che, da quel momento, avrebbe seguito la sua passione per il mare.Ieri aveva raggiunto contrada “Fontane” a Massignano dove dei suoi familiari hanno dei terreni, per collaborare alla raccolta delle olive. Il malore che lo ha colto mentre era in campagna non gli ha però lasciato scampo. Inutili i soccorsi portati dal personale sanitario arrivato a bordo di un’ambulanza del 118. Gli operatori hanno tentato in ogni modo di rianimarlo ma tutti i disperati sforzi si sono rivelati vani.