Fracasso, ambulanti abusivi e vandali: la notte calda della movida

SAN BENEDETTO - Si è conclusa con un fuggi fuggi generale di vu cumprà in via Fiscaletti e con la porta di un albergo sfondata la nottata sambenedettese. Non sono mancati i problemi anche nell’ultimo weekend di luglio. Nella notte tra sabato e domenica sono scesi in campo vigili urbani, carabinieri e guardia di finanza. Sei, in tutto, gli agenti della polizia locale, tre i finanzieri e due i militari dell’Arma. Le zone monitorate sono state quelle del centro, del lungomare ed anche l’area di Porto d’Ascoli.Emissioni sonore e schiamazzi: solo una multa, in piazza Garibaldi, nei confronti di un bar per problemi legati al chiasso oltre i limiti consentiti. Sono state proprio le divise a mettere in fuga un gruppo di vu cumprà che, poco prima della mezzanotte, si era piazzato nell’area di via Fiscaletti, a ridosso delle pinete del centro, esponendo la merce. Quando sono arrivate le pattuglie è stato fuggi fuggi generale. Era notte fonda, invece, quando qualcuno si è divertito a lanciare un oggetto pesante contro la porta a vetro del Seven Rooms, un Bed and Breakfast di via Legnago, nel cuore del centro cittadino. Il vetro, antisfondamento, ha retto ma ne è uscito inesorabilmente danneggiato. Il titolare dell’attività, Pietro Canducci, ieri mattina ha lanciato un appello: «Chi ha visto qualcosa mi contatti per favore».