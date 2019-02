Fotografava bimbi nudi in spiaggia: condannato in Cassazione per pedofilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - E' stato condannato, in via definitiva, dalla Corte di Cassazione per aver scattato fotografie in spiaggia a bambini nudi o seminudi. I fatti sono accaduti sulla costa sambenedettese. Uno di loro stava addirittura facendo la pipì. I giudici della Suprema Corte hanno così confermato la condanna, già inflitta dalla Corte d'Appello di Ancona, ad un uomo sorpreso a scattare le istantanee di «carattere pedopornografico» malgrado la difesa dell'uomo avesse portato la vicenda a Roma proprio per contestare quella dicitura presente nel dispositivo di condanna ed hanno confermato i tre mesi e dieci giorni di reclusione già decisi nel capoluogo regionale. Per la cassazionel'uomo ha «realizzato delle fotografie ritraenti quattro bambini nudi che si trovavano in spiaggia, uno dei quali stava facendo pipì in un punto più isolato della battigia, tanto che la baby sitter di una delle minori si era accorta che l'imputato stava, appunto, fotografando la bambina con un telefono cellulare».