Nel passaggio pedonale una foto porno per giorni sotto gli occhi dei bambini

SAN BENEDETTO - Ci mancava solo il porno-pontino. Per giorni, una fotografia pornografica - stampata in bianco e nero, su foglio A4 - è rimasta sotto gli occhi di tutti, bambini compresi, nel passaggio ciclopedonale tra le vie Calatafimi e Paolini a San Benedetto.

La scabrosa immagine ingrandita e ben dettagliata in tutti i suoi particolari non dà adito a fraintendimenti e riaccende i dubbi sulle frequentazioni di quel particolare punto urbano, già più volte finito al centro di episodi sgradevoli. La speranza è che il pontino lungo non sia diventato pure ritrovo di pornofili e soprattutto serve una costante vigilanza.

