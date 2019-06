Fontana rubata: il ladro esperto sigilla i tubi per non far uscire l'acqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Il giorno prima c’era. Il giorno dopo non c’era più. Dall’area dell’ex camping è sparita nientemeno che una fontana dell’acqua. Venerdì scorso la fontana era al suo posto ed erogava acqua agli assetati assolvendo al compito portato avanti per anni. Sabato, gli addetti del Comune ai quali era stata segnalata l’anomala assenza, si sono trovati di fronte al buco in terra. E non si è trattato di un atto vandalico particolarmente violento ma di un vero e proprio furto perlopiù assolutamente premeditato visto che la fontana è stata smontata con gli attrezzi del mestiere e i tubi dai quali sarebbe fuoriuscita l’acqua chiusi con maestria.