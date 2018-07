Finisce a terra per evitare â€‹un altro scooter: donna all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Una donna di 49 anni, è stata soccorsa dall'ambulanza inviata dal 118 in seguito ad un incidente avvenuto in via Zuccoli. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 di questa mattina.Stando alle prime ricostruzioni la donna, che era in sella al suo scooter, avrebbe perso l'equilibrio, finendo in terra, per evitare un altro ciclomotore. Sul posto è stata chiamata un’ambulanza della Croce Verde di San Benedetto ma è poi stato necessario anche l'intervento del mezzo medicalizzato.