San Benedetto, sballo per la movida. Arrestato pusher con un etto di droga

SAN BENEDETTO - I finanzieri del comando provinciale di Ascoli al termine dei controlli eseguiti nel corso della movida del sabato sera a San Benedetto del Tronto hanno sequestrato quasi un etto di sostanze stupefacenti tra marijuana (61 grammi), hashish (30 grammi), cocaina (1 grammo), 3 bilancini, uno smartphone e 205 euro in contanti, proventi di spaccio. Tre, in particolare, sono stati i soggetti verso cui i militari della Compagnia di San Benedetto del Tronto, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno rivolto la loro attenzione, arrestando uno di questi per la flagranza del reato. Ed è proprio il fermo di questi due consumatori abituali, due giovani di vent’anni, individuati appena usciti da uno stabile – già sotto osservazione” per una certa frequentazione, anche da parte di minori – e risultati detenere, rispettivamente, marijuana per 13 e 2 grammi, che ha consentito ai militari di effettuare una perquisizione all’interno del domicilio dello spacciatore, un diciottenne di nazionalità russa, dove è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro il significativo quantitativo delle altre sostanze stupefacenti (ossia i 46 grammi di marijuana i 30 di hashish e il grammo di cocaina) e dei beni “accessori” (vale a dire, i 3 bilancini utilizzati per il confezionamento delle dosi, i 205 euro in contanti e uno smartphone, proventi del reato). Il ragazzo è stato quindi tratto in arresto. © RIPRODUZIONE RISERVATA