Fiamme nell'azienda di materie plastiche: notte di fuoco

SAN BENEDETTO - Vasto incendio nella notte in un'azienda di San Benedetto del Tronto.Si tratta derlla Stilform, che produce materie plastiche ed ha subito gravi danni in una parte dello stabilimento. L'allarme è partito introno alle 2 e c'è voluta tutta la notte ai 15 vigili del fuoco, impegnati con 7 mezzi, per domare le fiamme. La scintilla potrebbe essere partita dall'impianto elettrico. La produzione è comunque già ripartita, l'Arpam non avrebbe riscontrato problematiche ambientali.