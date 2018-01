Festeggiamenti con un po' troppi brindisi: in due in coma etilico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Due persone sono state soccorse dall’ambulanza per coma etilico. Dal punto di vista della movida le cose non sono andate male. I vigili urbani sono rimasti perlustrazione fino alle 4 del mattino ma, di fatto, il servizio legato all’ordine pubblico è terminato intorno alle 2 e 30 quando, fatta eccezione per un paio di locali che sono stati invitati ad abbassare il volume della musica i punti critici della movida molesta si sono praticamente azzerati. «Credo che stiamo assistendo ad un’inversione di tendenza - spiega il primo cittadino - e la situazione va migliorando. I cittadini sono più consapevoli e maggiormente consci dei rischi ai quali si va incontro assumendo certi atteggiamenti. I botti? C’è stato chi ha sparato malgrado l’ordinanza ma l’impressione è che si siano sentiti molti meno petardi rispetto agli anni passati».