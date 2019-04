La festa degli studenti è una bolgia: polizia costretta agli straordinari

di Emidio Lattanzi

SAN BENEDETTO Un tempo bastava il suono della campanella che decretava l’inizio delle vacanze a rendere felici i giovanissimi studenti delle scuole. Oggi evidentemente è necessario tirare fino quasi all’alba per celebrare nel migliore dei modi la (temporanea) fine delle lezioni. Così la voglia di fare festa degli studenti che, da ieri mattina, sono entrati nel vivo del clima pasquale preparandosi al lungo ponte della Liberazione, ha costretto agli straordinari le forze dell’ordine.Tutto è accaduto tra centro e lungomare tra le due e le quattro del mattino. E’ in quella zona infatti che, all’interno di un locale, era stata organizzata una festa per celebrare l’inizio delle vacanze ma la situazione, intorno alle due del mattino, è apparsa talmente ingarbugliata che la polizia, con il supporto dei carabinieri, è stata chiamata ad effettuare un controllo per verificare il rispetto del limite di capienza massima del locale in questione dal momento che erano arrivate delle segnalazioni su un probabile sovraffollamento.