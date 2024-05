SAN BENEDETTO L’ex Galoppatoio diventa quartier generale della festa della Madonna della Marina che quest’anno inaugurerà anche la rassegna Giochi senza quartieri. Sempre un’area verde, quale l’ex Camping sul lungomare, invece, farà da teatro a un’altra festa quale quella del quartiere Marina di sotto.

La cornice

L’area verde tra il porto e il centro farà da cornice alla festa delle feste in programma dal 25 al 28 luglio. L’ex Galoppatoio ancora oggi di proprietà del demanio, ma che il Comune intende rilevare, farà da sfondo alla prossima festa della Marina ospitando la sagra, gli appuntamenti musicali e i giochi che vedranno coinvolgere tutti i quartieri della città. La sagra, che prenderà il via l’ultimo week end del mese di luglio, si sposterà dal parcheggio Mar del Plata all’ex Galoppatoio dove saranno allestiti tavoli e panche. Si tratta di una prima volta dopo anni in cui la festa si era svolta nell’area portuale poi negata per motivi di sicurezza, da qui la zona sottostante il faro e quest’anno esordio al Galoppatoio. Nella stessa area recintata si terranno gli intrattenimenti musicali.

«In questo modo – spiega Gaetani – chi parteciperà alla cena potrà rimanere per gustare i vari concerti che si terranno nelle tre sere e la domenica potrà restare per assistere allo spettacolo pirotecnico senza dover raggiungere il Molo sud, basterà volgere lo sguardo al cielo». Quest’anno ci sarà anche l’edizione zero di Quartieri senza frontiere, una serie di giochi di una volta, che saranno organizzati coinvolgendo i sedici quartieri cittadini. Stesso format impiegato per la regata che da anni vede come coordinatore Manrico Urbani, ma questa volta ci saranno anche giochi su terra attinti nella tradizione sambenedettese dalla corsa con i sacchi all’albero della cuccagna passando per la gara di torte. L’obiettivo è quello di coinvolgere quanti più ragazzi possibile. Riconfermata anche la fiera in centro con le bancarelle.

Oltre ovviamente al programma religioso che prevede per il sabato pomeriggio la processione in mare e la domenica il percorso da affrontare a terra con l’immagine della Madonna fino a raggiungere il sagrato della cattedrale della Marina. Lo svolgimento della festa al Galoppatoio apre un iter anche per l’acquisizione dell’area da parte dell’amministrazione al fine di avere un open space in pieno centro da poter sfruttare per eventi e manifestazioni. Ma non solo la Marina avrà una cornice verde per la sua festa. Anche il quartiere Marina di Sotto si sta organizzando per portare la sua festa, in programma per fine agosto, presso l’area ex Camping mentre fino allo scorso anno si svolgeva nello spazio a ridosso della parrocchia.

San Pio X

Non sono mancate polemiche e scontri tra il comitato di quartiere e il consiglio pastorale a fine di definire tempi e modi di questo momento di aggregazione. La soluzione che si è fatta avanti è quella di spostare l’appuntamento al mare e quindi nell’area Camping anche se richiederà un impegno importante da parte di tutta la macchina organizzativa.