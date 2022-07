SAN BENEDETTO - Undici giorni di festeggiamenti in onore della Madonna della Marina. Tra secolari riti religiosi e frizzanti eventi civili, la città è pronta per vivere uno dei momenti più importanti dell’estate.

Ieri mattina, in municipio, tutte le parti in causa hanno presentato il programma ufficiale della “Festa delle Feste” che andrà da giovedì 21 a domenica 31 luglio.

La ricorrenza religiosa





Si sa, questa è una ricorrenza principalmente religiosa e, proprio su questo fronte, c’è un piacevole ritorno. Infatti, dopo due anni di stop, causa pandemia, torna la solenne processione a terra che, di consueto, riporta in cattedrale l’immagine della Vergine. Appuntamento domenica 31 luglio (ore 18.30) dalla banchina portuale Malfizia. Poi, alle 19.30, il vescovo Carlo Bresciani presiederà la messa sul sagrato di piazza Nardone. Il giorno prima (sabato 30) processione nautica. Quest’anno, il quadro della Madonna della Marina sarà ospitato dal motopesca “Marcantonio II”, con la Capitaneria di porto impegnata a garantire la sicurezza del corteo (ingressi contingentati nelle imbarcazioni, per contenerne il peso) visto l’insabbiamento che continua a caratterizzare lo scalo. Per turisti o residenti curiosi, si prevede interessante l’evento di mercoledì 27. Con partenza da piazza Nardone (ore 21.30) tour culturale gratuito con guida turistica, dal titolo “Chiese e tesori di San Benedetto del Tronto”. Prenotazione obbligatoria: 393-9365509.

Il calendario



Il calendario degli eventi civili è ricco e variegato. Qualche esempio? Da giovedì 21 a domenica 24, l’area di piazza Giorgini diventa un allegro catino, dove si susseguiranno eventi musicali ed enogastronomici. Da segnalare (giovedì 21 e venerdì 22) lo show delle fontane danzanti. Sabato 30 e domenica 31, c’è anche la Fiera; mentre per quella domenica è fissata anche la finalissima del Palio velico dei Quartieri. Dopo due anni di pausa, torna anche lo spettacolo pirotecnico finale, fissato per le ore 24 di domenica 31. Dal 21 al 24 (orari 18/2) uno speciale bus navetta gratuito farà la spola tra il centro ed il parcheggio dello stadio. La festa fa rima anche con solidarietà. Venerdì 29 luglio (ore 18) incontro di calcio benefico tra amministratori-dipendenti comunali ed il team “Stella del Mare”. Appuntamento allo stadio Riviera delle Palme, ricavato devoluto ad associazioni impegnate nel mondo della disabilità. Il programma dettagliato è consultabile sul sito web del municipio: www.comunesbt.it