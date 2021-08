Notte di follia, due famiglie litigano per i giochi dei bambini in uno chalet. Abusi alcolici, tra ragazzini all'ospedale

SAN BENEDETTO - Notte movimentata, quella tra sabato e domenica giorno di Ferragosto, con eccessi che però hanno avuto conseguenze meno gravi rispetto ad altre occasioni. Il problema dei giovani e dell'alcol si è presentato in tutta la sua drammatica urgenza: anche in questa occasione tre ragazzini sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto per gli abusi alcolici. Non erano in coma etilico ma in condizioni molto precarie.

Un episodio che testimonia il clima surriscaldato in un episodio: dove due famiglia, una di Napoli e una di San Benedetto, hanno litigato dopo che era nata una discussione tra figli sull'uso dei giochi a disposizione della clientela.