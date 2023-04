Fermato dai carabinieri e trovato con arnesi da scasso e i soldi frutto di alcuni furti: arrestato

SAN BENEDETTO - Preoccupazione sempre forte, viva l'emergenza sicurezza: i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Benedetto impegnati in un servizio notturno finalizzato a prevenire la commissione di reati contro il patrimonio, in particolar modo furti, a seguito di una segnalazione al 112 pervenuta alla Centrale Operativa sono intervenuti in una zona della marina individuando un uomo che si stava allontanando con fare circospetto.

Immediatamente i Carabinieri hanno sottoposto a controllo il 38enne del teramano, rinvenendo, alcuni arnesi da scasso (cacciaviti e pinze) nonché una consistente somma di denaro (circa 800 euro) della quale non sapeva fornire valide giustificazioni. Le successive verifiche che ne scaturivano, hanno permesso ai militari operanti di accertare che l’uomo, poco prima, aveva commesso dei furti presso alcuni esercizi commerciali della riviera forzando le porte di ingresso e rubando il contenuto dei registratori di cassa. Per queste ragioni il 38enne è stato arrestato per il reato di furto aggravato continuato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto. La refurtiva recuperata è stata invece restituita agli aventi diritto.