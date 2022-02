Fermato in mutande dentro il parcheggio della scuola: la sua storia resta un mistero

SAN BENEDETTO - La sua presenza era stata segnalata da alcuni giorni anche se, inizialmente, non si era trovata alcuna traccia di lui. Fino a ieri mattina. polizia, vigili urbani e 118 sono infatti intervenuti intorno alle 10 di martedì all’interno del parcheggio che si trova nei pressi della scuola Marchegiani, nell’area del Paese Alto. Si tratta dell’area di sosta che si trova a Nord di via Conquiste da dove si accede attraverso gli archi che immettono nell’area della scuola del vecchio incasato.



Da alcuni giorni veniva infatti segnalata la presenza di una persona che girovagava seminuda per l’area interrata. Tra domenica e lunedì sono stati effettuati dei sopralluoghi ma non è stato trovato nulla. Questa mattina l’ultima segnalazione che ha portato ad una ulteriore visita nell’area. Gli agenti arrivati lì intorno alle dieci di ieri mattina si sono trovati di fronte ad un giovane cittadino somalo che si trovava all’interno di una piccola stanza che si trova nel parcheggio. Era a torso nudo, e praticamente soltanto in mutande. Gli agenti gli hanno dato una coperta e hanno chiamato il 118 per verificare le sue condizioni. L’uomo, che è apparso in stato confusionale, dovrebbe dormire lì da qualche giorno dal momento che all’interno della stanza, è stato trovato una specie di bivacco.



Ora sono in corso verifiche per determinare l’esatta identità della persona fermata che, dopo essere stata visitata, è stata accompagnata in commissariato. Gli agenti sono anche al lavoro per ricostruire la vicenda dell’uomo, da dove arrivi e come sia finito a vivere all’interno di quell’area di sosta. Una vicenda che ricoda quella del maliano che ha dormito per mesi a ridosso della foce del Tesino a Grottammare, incurante del freddo si lavava in acqua anche in pieno inverno fino ad un blitz avvenuto, tra mille difficoltà alla fine dello scorso anno quando l’uomo è stato convinto a farsi aiutare e a farsi accompagnare in ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA