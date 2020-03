La fermano con una scusa e le scippano la borsa nel parcheggio del supermercato

SAN BENEDETTO - Presenta connotati davvero preoccupanti quello che è accaduto ad una donna di San Benedetto intorno all’ora di pranzo di ieri (erano all’incirca le 13), nel parcheggio del centro commerciale Porto Grande di Porto d’Ascoli. La donnalavora in una farmacia del territorio e, prima di tornare per un nuovo turno dopo quello mattutino, ha raggiunto il supermercato per fare spesa. «Una volta uscita dal supermercato - spiega la malcapitata che si è poi recata dai carabinieri per riferire l’accaduto - ho posato le buste sul sedile posteriore quindi sono salita davanti, al posto del guidatore, con la borsa a tracolla».

Mentre stava entrando nell’abitacolo ha sentito alle sue spalle qualcuno rivolgerle una domanda: «Mi hanno chiesto dove si compravano le mascherine, io ne indossavo una - racconta - ma come mi sono girata ho visto una persona sullo scooter che ha afferrato la mia borsa strattonandomi». Gianna ha resistito con tutte le sue forze e non ha mollato la presa tanto da dover poi sopportare, per ore, un forte dolore alle mani: «Ho iniziato ad urlare - spiega - nel parcheggio c’erano pochissime persone ma nessuno si è mosso, sono rimasti tutti fermi». Alla fine lo scippatore, che evidentemente contava di “liquidare” la cosa in pochi istanti, ha mollato la presa e se ne è andato: «Anche in quel momento non si è avvicinato nessuno». La donna è poi andata dai carabinieri per sporgere regolare denuncia che sarà poi formalizzata questa mattina nel comando compagnia di San Benedetto.

