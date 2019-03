Ferito a testa e gambe mentre lavora: operato d'urgenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Grave incidente sul lavoro, ieri mattina, capitato ad un operaio 45enne di un’azienda che si trova nel quartiere Agraria, in via Val Tiberina. L’uomo è stato infatti trasportato in codice rosso all’ospedale di San Benedetto con ferite al volto ad una frattura alla gamba destra. L’uomo stava lavorando, sembrerebbe in prossimità di un macchinario da lavoro quando qualcosa è andato storto e sarebbe stato colpito in più parti del corpo da alcune componenti del mezzo meccanico. Le ferite riportate dal 45enne erano profonde e dall’azienda è subito partita la chiamata con la richiesta di soccorso al 118. La centrale ascolana che gestisce le chiamate di emergenza ha così inviato, a sirene spiegate, un’ambulanza della Croce Verde che in pochi minuti ha raggiunto l’azienda di via Val Tiberina. I soccorritori hanno tamponato le ferite alla testa stabilizzando la situazione relativa all’arto inferiore quindi, dopo aver posizionato l’operaio ferito sulla barella spinale, lo hanno caricato a bordo portandolo a sirene spiegate e in codice rosso in ospedale dove è subito stata allestita la sala operatoria per intervenire sulle ferite.