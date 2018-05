Ladro nell'autolavaggio si fa riprendere dalle telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO – Ladro solitario in azione nella notte all’autolavaggio Onda Azzurra di Porto d’Ascoli a San benedetto del Tronto. Il ladro aveva addosso una felpa con cappuccio e le telecamere di videosorveglianza lo hanno ripreso in faccia. Ad aver piazzato la telecamera nell'autolavaggio è stata la società che gestisce le macchinette del caffè, la società Blu Vending di Campli, dopo essere stata più volte beffata per furti di questo tipo. Il filmato è ora al vaglio dei carabinieri. Il bottino ammonta a poco più di 300 euro.