Stroncato da una malattia il dirigente comunale ai lavori pubblici

SAN BENEDETTO - Comune di San Benedetto a lutto per la morte questa mattina del dirigente dei lavori pubblici Farnush Davarpanah. Il progettista del lungomare di San Benedetto, considerato fra i più belli d'Italia e di tante altre opere pubbliche, poco prima di Natale aveva scoperto una grave malattia. In questi due anni ha lottato strenuamente contro la malattia ma alle prime luci del giorno è purtroppo deceduto. Cordoglio è stato espresso dalla giunta comunale Piunti e dagli ex amministratori con i quali il dirigente ha lavorato durante la sua lunga carriera.