Falsi passaporti dall'estero Spuntano altri casi sospetti dopo quello del calciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - La magistratura è al lavoro su un giro di documenti falsi che potrebbe interessare il territorio Piceno. Tutto ha preso spunto alcune settimane fa quando i carabinieri di Monteprandone hanno arrestato un diciannovenne calciatore senegalese che, ad un controllo dei militari, ha esibito un passaporto falso. Per lui, pochi giorni prima di Pasqua, si sono aperte le porte del carcere ma le indagini non sono finite lì.Quel passaporto rappresenterebbe infatti la punta di un iceberg di una organizzazione che starebbe operando sul territorio vendendo documenti contraffatti a persone provenienti da paesi extracomunitari. L’indagine è in corso e il riserbo, in merito, è massimo ma nel mirino degli inquirenti ci sarebbero più persone e, nei prossimi giorni, la vicenda potrebbe portare già ai primi arresti e ad importanti sviluppi. Si è ad esempio al lavoro per capire quali siano i canali attraverso i quali le persone riescano a procurarsi quei documenti e quali siano i contatti intrapresi dai malviventi per entrare in possesso di quel materiale contraffatto. Insomma si sta indagando per capire se sia tornata, lungo il territorio, una replica dell’organizzazione criminale che, quattro anni fa, fu smantellata dalla squadra mobile picena che vide finire nei guai anche un ex impiegato del Comune di San Benedetto. Anche in quel caso l’organizzazione si muoveva prevalentemente nella Vallata del Tronto.Attraverso false identità riuscivano a consentire a calciatori, in quell’occasione si trattava prevalentemente di sudamericani, di ottenere la cittadinanza italiana e di poter quindi giocare come atleti comunitari. Spesso i documenti venivano falsificati in modo che risultasse che gli stranieri avevano parenti originari dell’Italia e quindi avevano tutto il diritto di ottenere la cittadinanza. Quattro persone, tra cui alcuni dipendenti pubblici ed un noto dirigente sportivo, finirono nei guai. Le abitazioni degli inquisiti, che vivevano tra Spinetoli, San Benedetto e Giulianova, furono perquisite così come l’Ufficio anagrafe del Comune di Spinetoli con particolare riferimento alla delegazione di Pagliare del Tronto. Quell’area fu individuata come il punto nevralgico dell’attività illecita. Ora si sta lavorando per capire se ci si trovi di fronte ad una simile situazione e gli inquirenti avrebbero già individuato alcuni canali utilizzati per procurare quei documenti. Insomma l’arresto del calciatore senegalese potrebbe aver dato il via ad una operazione chiamata a disinnescare una nuova organizzazione specializzata nella contraffazione di documenti, un reato estremamente grave come previsto dalla legge.