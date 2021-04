Ex consigliere regionale si dà alla ristorazione e prende una nota pizzeria. Il sogno? Renzi all'inaugurazione

SAN BENEDETTO - Il passo dalla politica alla gastronomia è stato breve. L’ex consigliere regionale di Italia Viva Fabio Urbinati pronto a mettere le mani in pasta. È il caso di dirlo visto che l’ex consigliere ha da poco rilevato la storica pizzeria di via Fileni “Osteria di Fiorà”.

Dopo una lunga esperienza in Comune che lo aveva visto prima sui banchi del consiglio comunale poi assessore con la giunta Gaspari e soprattutto dopo cinque anni in Regione in veste di consigliere regionale, ecco che Urbinati ha deciso di investire nella gastronomia. Settore che negli ultimi mesi sta vedendo un vero exploit in Riviera.

Così nonostante gli impegni politici che lo tengono ancora occupato, essendo un esponente di punta di Italia Viva, Urbinati ha voluto affrontare questa nuova avventura acquistando l’osteria – pizzeria Fiorà che prende il nome dall’arco di Fiorà che caratterizza l’entrata al Paese alto e meglio nota come pizzeria da Ferrettì riprendendo il nome dell’ex proprietario Angelo Gabrielli. Il locale storico verrà rivisto soprattutto per quanto riguarda i locali della cucina, mentre rimarranno i caratteristici tavolini in legno e l’interno dai colori caldi del rosso mattone. Così come è stato confermato lo storico pizzaiolo Dido e la cameriera Francesca, per la serie: squadra vincente non si cambia. Il taglio del nastro è atteso per giugno e si prospetta una vera e propria sfida viste anche le restrizioni imposte dalla pandemia. A gestire il locale sarà Giovanna Grossi, moglie dell’ex consigliere Urbinati, ed è quest’ultimo a spiegare: «Per noi è una nuova avventura. Ma vogliamo provarci. Siamo da sempre legati a questo locale e speriamo di contribuire a poter rilanciare il settore della ristorazione dopo un periodo così difficile». Non è escluso che per l’inaugurazione del locale Urbinati riesca a strappare un taglio del nastro alla presenza del suo leader Matteo Renzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA