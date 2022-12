SAN BENEDETTO - Dalla sinfonica alla disco. In città il 2022 si chiude nel segno della musica, per tutti i gusti. Venerdì 30 dicembre, presso la sala grande del PalaRiviera, torna il “Concerto di Fine Anno”. Protagonista l’orchestra sinfonica “Rossini” di Pesaro. Il giorno successivo, alla rotonda Giorgini, “Capodanno in Piazza” con un ospite d’eccezione: dj Fargetta.

Musica, canto e danza

Procediamo con ordine, partendo dall’evento del 30 dicembre, promosso dalla “Fondazione Gioventù Musicale d’Italia” della presidentessa Rita Virgili. Inizio ore 21. Sotto la direzione del maestro Daniele Agiman, le note della formazione pesarese verranno impreziosite dalla sublime voce di Giuseppina Piunti: mezzosoprano nata a San Benedetto, apprezzata nei teatri di tutto il mondo. Tra brani di Bizet, Cajkovskij e Felix Mendelssohn, risalteranno anche le coreografie della scuola professionale di danza “Prima Musa”, curate dai maestri Alberto Liberato Scioli e Adriana Posta. Complessivamente, sul palco s’esibiranno circa 100 artisti, tra musicisti, ballerini e cantanti.

Biglietti speciali

Al termine, brindisi di buon anno, con prodotti offerti da alcune cantine locali. Biglietti: 10 euro, costo intero, 7 ridotto per giovani fino a 21 anni. Tagliandi disponibili nei circuiti “CiaoTickets”. Per info e prenotazioni: 380-5921393.

Iniziativa solidale: sarà possibile lasciare un “biglietto sospeso” da destinare a chi non può permetterselo. Coordinata dal Comune, questa bella trovata vede coinvolte anche alcune associazioni sociali del territorio.

Il veglione in piazza

Il giorno dopo, si cambia genere. L’amministrazione comunale, infatti, ha organizzato un veglione gratuito all’aperto, lungo la rotonda Giorgini. A partire dalle 22, saliranno sul palco la “Family Show live band” e i “Capitolo Zero” per accompagnare il pubblico fino alla mezzanotte, quando il testimone passerà nelle mani di un ospite d’eccezione e della sua consolle: dJ Fargetta. Un mito nel campo dell’house e dance, Mario Fargetta è uno dei disc jockey più noti d’Italia, con alle spalle un ragguardevole numero di album, anche in collaborazione con artisti della scena musicale internazionale. Le sonorità mixate da dj Fargetta, faranno scatenare i festaioli portandoli per mano verso la prima alba del 2023.