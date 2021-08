Dall’Arena di Verona alla Palazzina, la milonga sposa la Divina Commedia e al Paese Alto si inaugura con un quartetto jazz la rassegna Arte Viva

SAN BENEDETTO - La Riviera incassa il primato nazionale per quanto riguarda le città a misura di bambino - secondo un’indagine di Panorama turismo - Mare Italia dell’Osservatorio Jfc e vara un ricco cartellone per oggi tra i giorni più ricchi di eventi, a cominciare dalla proposta di In Art. Il 2°appuntamento della 4ª edizione della rassegna si terrà alle 21.15 in P alazzina Azzurra con la serata “La milonga di Paolo e Francesca - Omaggio a Dante e ad Astor Piazzolla”.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Rinascenza, con la direzione artistica di Annalisa Frontalini, il patrocinio e il sostegno del Comune, del consiglio regionale-assemblea legislativa delle Marche e dello Studio Latini di Alba Adriatica in qualità di sponsor ufficiale. “La milonga di Paolo e Francesca” è una rivisitazione del V canto dell’Inferno attraverso la musica di Astor Piazzolla. Verrà presentato, nell’occasione, in anteprima nazionale, il libro “Musica e poesia della Commedia di Dante” (Infinito edizioni) della studiosa Claudia Di Fonzo, autrice dei testi e regista dello spettacolo, anch’esso in prima nazionale.



Le musiche di Astor Piazzolla saranno eseguite dal Klassik Swing Italian Quartet, la voce narrante sarà quella dell’attore Piergiorgio Cinì. Concluderà la serata il concerto “Remembering” del Klassik Swing ItalianQuartet (Günther Sanin, primo violino dell’Arena di Verona, Roberto Corlianò - pianoforte, Gianfranco De Lazzari, accordeon, Ivano Avesani, contrabbasso). Ospite speciale sarà il tenore Aldo Caputo. Per informazioni e prenotazioni via SMS o WhatsApp: 339 4211362. Al Paese Alto, alle ore 21,30 in piazza Piacentini invece, il Comune e l’associazione Arte Viva, con AssoArtisti (settore Adriatico), e l’associazione Amici del Pese Alto e il Comitato di quartiere, propongono 6 serate di musica teatro cabaret per tutti i gusti. Ingressi gratuiti a prenotazione obbligatoria e previa esibizione Green pass. Oggi il Grupo Samba rio quartet inaugura gli eventi. La band nasce da un’idea di Bruno Marcozzi, Michela Farinelli e Mattia Parissi, che decidono di condividere le loro esperienze ed il loro entusiasmo per la musica dando vita ad un progetto che ha come punto di incontro la passione per il Brasile. Sarà presente anche Matteo Grandoni al basso. Il repertorio ripercorre la cultura tradizionale brasiliana attraverso le inconfondibili sonorità che la contraddistinguono - bossanova, samba, samba canção, frevo, baião e così via. I brani proposti, infatti, sono quelli dei più grandi autori brasiliani, da Jobim a Caetano Veloso, da Gilberto Gil come anche quelli delle migliori interpreti, Simone Bittencourt de Oliveira, Gal Costa, Rosa Passos, Nana Caymmi, Maria Rita e molte altre. Prenotazioni gratuite: https://www.eventbrite.it/e/163336089641.



Ancora il Circolo Nautico Francesco Tranquilli presenta “Corrispondenze, trenta sonetti erotici illustrati” - ed. Arsenio a cura dell’Associazione I luoghi della scrittura Prenotazione obbligatoria iluoghidellascrittura.mm@gmail.com mentre prosegue all’ex Galoppatoio L’Avvenimento in piazza organizzato dal gruppo cattolico Fides Vita.

