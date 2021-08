San Benedetto, pienone sulle spiagge. Ecco tutti gli appuntamenti in programma fino a Ferragosto

SAN BENEDETTO - Sulla sabbia rovente, parte la mancia trionfale verso Ferragosto. La giornata più intensa dell’estate si avvicina sempre più e, già ieri, migliaia di persone hanno fatto una sorta di “prova generale”, godendosi una bella domenica di sole, con temperature fortunatamente meno opprimenti rispetto a domenica scorsa. In ogni modo: ieri, nelle ore clou, era davvero una missione impossibile riuscire a trovare parcheggio in zona lungomare. Segnale di quanto, attualmente, San Benedetto sia invasa di visitatori.

L’invasione

Albergatori e concessionari di spiaggia sono pronti al superlavoro durante tutta la settimana che ci porterà al fatidico 15 agosto. E quest’anno il sole non farà brutti scherzi. Gli esperti di previsioni meteo indicano bel tempo per tutti i prossimi sette giorni, con temperature più alte rispetto alle medie del periodo. Musica per le orecchie dei tanti ristoratori che stanno organizzando il tradizionale pranzo di Ferragosto, approntando spazi all’aperto.



Torna Babbo Natale

Da oggi a domenica, la spiaggia di tutta la Riviera delle Palme diventa una fucina quotidiana di appuntamenti nel segno del divertimento. Lunedì in musica al “Viniles”. Stasera, il locale del lungomare Trieste 9, ospita lo show dal vivo del “Carl Fanini Trio”. Info: 348-2624559. Volando verso Grottammare: domani, 10 agosto, lo chalet Nord-Est propone “A mano a mano sotto le stelle...” con “Rino Cantando”: tribute band di Rino Gaetano. Info: 348-4719497.

Nel calendario della settimana di Ferragosto, spicca il ritorno del “Tropical Santa Claus”: party, arrivato alla sua quinta edizione, sempre organizzato dal team Animazione Ciquibum coordinato da Nico Virgili. L’evento si svolge venerdì, tra le ore 10 e le 12. Per la seconda estate di fila, la formula della festa viene modificata, così da rispettare le norme anti-Covid.

Non più un’unica location, ma una festa “diffusa” in più punti della spiaggia, evitando assembramenti. L’organizzazione è al lavoro per stilare la “mappa” dell’edizione 2021, tracciando così il percorso che farà il Babbo Natale fuori stagione. T

ra giochi a tema, balli di gruppo, un tuffo con Santa Claus, tanti regali per i più piccoli e qualche speciale sorpresa, questa iniziativa si conferma come una tra le più originali dell’agosto sambenedettese.



Nemo veglia dall’alto

Ma l’arrivo della fase più congestionata dell’estate segna un ulteriore rafforzamento dei controlli da parte degli addetti alla sicurezza balneare. Su tutti: Capitaneria di porto e baywatch. Ieri, è anche sceso in campo (o meglio: salito in cielo) l’elicottero “Nemo 11-11” della Guardia costiera.

Partito dalla base aerea di Pescara, il velivolo “AgustaWestland AW139” ha pattugliato tutto il litorale sia con funzione di controllo ma soprattutto con un intento preventivo per garantire la sicurezza in mare a tutti. Ricordiamo che i bagnini di salvamento a mare sono operativi tutti i giorni (ininterrottamente dalle ore 10 alle 18) mentre è rintracciabile 24 ore su 24 il Numero Blu 1530 della Guardia costiera, da contattare in caso di emergenze in acqua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA